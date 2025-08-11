Антонио не вешает бутсы на гвоздь

Бывший нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио заявил, что не собирается завершать игровую карьеру.

На прошлой неделе "Вест Хэм" подтвердил, что Антонио не подпишет новый контракт после того, как предыдущее соглашение игрока сборной Ямайки истекло в конце июня.



"Вест Хэм" также объявил, что ведет переговоры с 36-летним Антонио о неигровой роли Мичейла в структуре клуба.



Однако это не будет помехой к тому, чтобы Антонио, который не играет с автомобильной аварии в декабре, вернулся на футбольное поле.



"Нет, это определенно не значит, что я закончил играть. Прямо сейчас я разговариваю с различными клубами, чтобы определить лучшее предложение. Давайте просто посмотрим, что из этого выйдет".



"Будет ли это Премьер-Лига? Мы разговариваем с клубами здесь, мы разговариваем с клубами из-за рубежа, но я собираюсь оставить это расплывчатым", — сообщил Антонио talkSPORT.