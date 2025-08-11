Президент "Пэлас" подтвердил намерение продать Гехи

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш подтвердил, что его клуб хочет продать своего капитана Марка Гехи этим летом.

Прошлым летом "Пэлас" отклонил несколько предложений "Ньюкасла" насчет Гехи, но на сей раз "орлы" уже не могут блокировать уход 25-летнего защитника.



Дело в том, что от контракта Гехи остается один год, и после победы над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии накануне Пэриш дал ясно понять, что приветствует предложения других клубов по Марку.



"Конечно, мы вынуждены это сделать. К сожалению, это проблема для нас, когда игроки такого калибра могут уйти бесплатно. Прошлым летом Йоаким (Андерсон) отправился в "Фулхэм", и мы не могли позволить себе лишиться их обоих".



"В январе мы получили еще одного предложение, но тогда была другая ситуация. Давайте просто посмотрим, что случится. Но, как вы понимаете, ситуация должна разрешиться новым контрактом или каким-нибудь другим образом", — цитирует Пэриша The Guardian.