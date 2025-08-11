Слот: "Нам нужно приспособиться"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команде нужно приспособиться, учитывая приход нескольких новичков.

На матч за Суперкубок Англии против "Кристал Пэлас" в воскресенье Слот выпустил с первых минут четырех своих летних новичков в лице Милоша Керкеза, Джереми Фримпонга, Флориана Вирца и Уго Экитике.



"Ливерпуль" показал довольно уязвимую игру в обороне, а во втором тайме был беззуб впереди, и Слот объясняет это недостаточной сыгранностью.



"Возможно, нам нужно немного приспособиться. Мы поменяли четырех игроков. Требуется некоторое время, чтобы адаптироваться при атакующих действиях, при оборонительных действиях".



"Но против "Атлетика" (победа 3:2) мы не позволили сопернику создать ни момента. Может быть, один, я не знаю. При этом мы дважды пропустили после стандартов, что тоже является важной частью футбола, но это было не с открытой игры".



"Я не чувствую, что мы многое позволили создать сопернику сегодня, но мы опять пропустили два гола. Их первый же большой момент обернулся пенальти. Возможно, я забыл несколько моментов, но у меня было ощущение, что на 78-й минуте был только их второй большой момент в матче. Как бы то ни было, в целом моментов было немного, потому что они оборонялись глубоко".



"Мы не позволяем соперникам создавать много моментов, но мы пропускаем голы в данный момент", — цитирует Слота Sky Sports.