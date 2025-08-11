Джексон предпочитает "Ньюкасл"

Нападающий Николас Джексон предпочитает отправиться в "Ньюкасл", если ему суждено покинуть "Челси" в это трансферное окно.

"Ньюкасл" искал нового нападающего и раньше, но на фоне резко обострившейся ситуации с Александером Исаком был вынужден только ускориться.



Исак продолжает настаивать на своем переходе в "Ливерпуль", чье стартовое предложение в 110 миллионов фунтов плюс бонусы было отклонено "Ньюкаслом".



Этим летом "Челси" укрепил свое нападение с помощью Лиама Делапа и Жоао Педро, поэтому Джексон смирился с тем, что лучшим вариантом для него будет уйти.



Джексон уже сказал "Челси" о своем желании покинуть клуб и теперь Николас ждет действий со стороны "Ньюкасла", хотя у 24-летнего сенегальца хватает других вариантов в Премьер-Лиге и за ее пределами, сообщает The Telegraph.