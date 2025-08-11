"Тоттенхэм" обсуждает покупку Савиньо

Савиньо "Тоттенхэм" вступил в переговоры с "Манчестер Сити" насчет приобретения вингера Савиньо.

"Сити" только прошлым летом приобрел Савиньо у "Труа" за 33.6 млн. фунтов, включая бонусы. 21-летний бразилец забил один гол и отдал восемь результативных передач в 29 матчах Премьер-Лиги сезона 2024/25.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк считает Савиньо идеальным игроком для своего стиля.

В данный момент "Тоттенхэм" общается с "Сити" насчет компенсации, а сам Савиньо открыт к переезду в Лондон, если два клуба смогут договориться.




Метки Манчестер Сити, Савиньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 587

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blueswin 11.08.2025 07:59 # blueswin
    ничем не запомнился, но даже так, Сити вряд ли будет продавать игрока за неделю до старта сезона, когда замена нет даже такому игроку, сейчас на рынке почти нет вариантов в атаку

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: