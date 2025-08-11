"Тоттенхэм" обсуждает покупку Савиньо
"Тоттенхэм" вступил в переговоры с "Манчестер Сити" насчет приобретения вингера Савиньо.
"Сити" только прошлым летом приобрел Савиньо у "Труа" за 33.6 млн. фунтов, включая бонусы. 21-летний бразилец забил один гол и отдал восемь результативных передач в 29 матчах Премьер-Лиги сезона 2024/25.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк считает Савиньо идеальным игроком для своего стиля.
В данный момент "Тоттенхэм" общается с "Сити" насчет компенсации, а сам Савиньо открыт к переезду в Лондон, если два клуба смогут договориться.
ничем не запомнился, но даже так, Сити вряд ли будет продавать игрока за неделю до старта сезона, когда замена нет даже такому игроку, сейчас на рынке почти нет вариантов в атаку
