"Тоттенхэм" обсуждает покупку Савиньо

"Тоттенхэм" вступил в переговоры с "Манчестер Сити" насчет приобретения вингера Савиньо.

"Сити" только прошлым летом приобрел Савиньо у "Труа" за 33.6 млн. фунтов, включая бонусы. 21-летний бразилец забил один гол и отдал восемь результативных передач в 29 матчах Премьер-Лиги сезона 2024/25.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк считает Савиньо идеальным игроком для своего стиля.



В данный момент "Тоттенхэм" общается с "Сити" насчет компенсации, а сам Савиньо открыт к переезду в Лондон, если два клуба смогут договориться.