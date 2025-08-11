Светская хроника за понедельник

"Челси" отпустит Николаса Джексона за 65 миллионов фунтов. Карлос Балеба открыт к "Манчестер Юнайтед". "Кристал Пэлас" ожидает вердикта Спортивного арбитражного суда. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Сити" опасается интереса "Реала" к полузащитнику Родри. (AS)



Вингер "Сити" Джек Грилиш предпочитает перейти в "Тоттенхэм", а не "Эвертон". (TEAMtalk)



Слухи об интересе ПСЖ к полузащитнику "Челси" Энцо Фернандесу не соответствуют действительности. Уход аргентинца этим летом исключен. (Fabrizio Romano)



"Челси" готов отпустить нападающего Николаса Джексона за 65 миллионов фунтов. (The Guardian)



"Челси" собирается продать защитника Ренату Вейгу, даже несмотря на травму Леви Колуилла. (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль" проявляет серьезный интерес к защитнику "Барселоны" Рональду Араухо. (Football Espana)



"Ливерпуль" следит за нападающим "Брентфорда" Йоаном Висса. (Caught Offside)



После приобретения Беньямина Шешко "Манчестер Юнайтед" сосредоточился на избавлении от Джейдона Санчо, Алехандро Гарначо и Антони. (Evening Standard)



Полузащитник "Брайтона" Карлос Балеба не закрывает дверь перед "Юнайтед". (Fabrizio Romano)



"Юнайтед" задумывается о приглашении бывшего нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина. (Caught Offside)



Нападающий ПСЖ Рандаль Коло-Муани предпочитает "Ювентус" "Ньюкаслу". (TEAMtalk)



"Сандерленд" сделал запрос насчет защитника "Ювентуса" Ллойда Келли. (Gazzetta dello Sport)



"Ноттингем Форест" сделал предложение по полузащитнику "Монако" Сунгуту Магасса. (L'Equipe)



"Форест" заинтересован в приглашении защитника "Ливерпуля" Костаса Цимикаса. (Liverpool Echo)



"Аталанта" готова предложить до 30 млн. фунтов за нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета. (Football Italia)



"Фулхэм" улучшил свое предложение по вингеру "Шахтера" Кевину до 32 млн. фунтов плюс бонусы. (Fabrizio Romano)



Другое



"Пэлас" ожидает узнать вердикт Спортивного арбитражного суда насчет своей апелляции по исключению из Лиги Европы в понедельник. (Sky Sports)



"Шеффилд Уэнсдей" грозит снятие очков в Чемпионшипе. (The Sun)



Фанаты "Эвертона" пожаловались на чересчур высокие цены на пиво на новом стадионе клуба. Например, пинта San Miguel стоит 7.05 фунтов. За бокал белого вина "ириски" просят 8 фунтов. (Daily Mail)



Во время предсезонного матча Мейсон Гринвуд плюнул в Амаду Онана, после чего капитан "Астон Виллы" Тайрон Мингс схватил за горло нападающего "Марселя" и разорвал тому футболку. (The Sun)