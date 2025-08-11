"Арсенал" близок к покупке Эзе

Эберечи Эзе "Арсенал" близок к приобретению вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

В воскресенье Эзе помог "Пэлас" победить "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии, хотя и не реализовал свою попытку в серии пенальти.

Возможно, это был последний матч Эзе за "Пэлас", потому что "Арсенал", как утверждает Football Transfers в эксклюзивном материале, согласовал с "орлами" компенсацию за Эберечи.

Утверждается, что 27-летний англичанин обойдется "Арсеналу" в 55 миллионов фунтов, из которых 30 млн. фунтов "Пэлас" получит сразу.

Сам Эзе также дал свое согласие на переход в "Арсенал", и сделка задерживается лишь тем, что сперва "Пэлас" хочет обзавестись заменой.

У "Арсенала" есть опасения насчет того, удастся ли "Пэлас" найти адекватную замену Эзе, поэтому "канониры" держат в уме альтернативные варианты, включая Родриго из "Реала".




Метки Арсенал, Кристал Пэлас, Эзе

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2025 00:05

Количество просмотров Просмотров: 350

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 11.08.2025 00:39 # chelsea88
    То есть он сегодня последний трофей в своей игровой карьере выиграл?!

    (ответить)

  2. standard 11.08.2025 00:23 # standard
    родриго из реала альтернативный вариант, если не получится заполучить эзе :))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: