"Арсенал" близок к покупке Эзе
"Арсенал" близок к приобретению вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.
В воскресенье Эзе помог "Пэлас" победить "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии, хотя и не реализовал свою попытку в серии пенальти.
Возможно, это был последний матч Эзе за "Пэлас", потому что "Арсенал", как утверждает Football Transfers в эксклюзивном материале, согласовал с "орлами" компенсацию за Эберечи.
Утверждается, что 27-летний англичанин обойдется "Арсеналу" в 55 миллионов фунтов, из которых 30 млн. фунтов "Пэлас" получит сразу.
Сам Эзе также дал свое согласие на переход в "Арсенал", и сделка задерживается лишь тем, что сперва "Пэлас" хочет обзавестись заменой.
У "Арсенала" есть опасения насчет того, удастся ли "Пэлас" найти адекватную замену Эзе, поэтому "канониры" держат в уме альтернативные варианты, включая Родриго из "Реала".
11.08.2025 00:05
Просмотров: 350
То есть он сегодня последний трофей в своей игровой карьере выиграл?!
родриго из реала альтернативный вариант, если не получится заполучить эзе :))
