"Арсенал" близок к покупке Эзе

"Арсенал" близок к приобретению вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

В воскресенье Эзе помог "Пэлас" победить "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии, хотя и не реализовал свою попытку в серии пенальти.



Возможно, это был последний матч Эзе за "Пэлас", потому что "Арсенал", как утверждает Football Transfers в эксклюзивном материале, согласовал с "орлами" компенсацию за Эберечи.



Утверждается, что 27-летний англичанин обойдется "Арсеналу" в 55 миллионов фунтов, из которых 30 млн. фунтов "Пэлас" получит сразу.



Сам Эзе также дал свое согласие на переход в "Арсенал", и сделка задерживается лишь тем, что сперва "Пэлас" хочет обзавестись заменой.



У "Арсенала" есть опасения насчет того, удастся ли "Пэлас" найти адекватную замену Эзе, поэтому "канониры" держат в уме альтернативные варианты, включая Родриго из "Реала".