Слот — об атаке "Ливерпуля": "У нас более чем достаточно вариантов"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот не согласился с выводом своего капитана Виргила Ван Дейка насчет атакующей мощи команды.

После поражения от "Кристал Пэлас" в финале Суперкубка Англии Ван Дейк посетовал на уход из "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса и Луиса Диаса и даже выразил надежду на приглашение нового нападающего.



Однако Слот считает, что у "Ливерпуля" порядок с атакой. Слота больше волнует игра команды в обороне.



"Думаю, у нас более чем достаточно вариантов, чтобы снова побеждать".



"Поэтому я сосредоточен на себе. С имеющимися игроками мы должны быть способны забивать. Вообще-то, мы и сделали это. Мы забили дважды, тогда как в прошлом сезоне мы забили против них только раз — и на выезде, и дома".



"Поэтому в данный момент я переживаю насчет качества нашей атаки в последнюю очередь. Здесь нечто другое. Это не повод для беспокойства, но если вы посмотрите на количество пропущенных нами в предсезонный период голов, то оно не соответствует нашему стандарту", — сообщил Слот talkSPORT.