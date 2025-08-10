Ван Дейк посетовал на уход Нуньеса и Диаса из "Ливерпуля"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк посетовал на уход Дарвина Нуньеса и Луиса Диаса.

В воскресенье "Ливерпуль" потерпел поражение от "Кристал Пэлас" в матче за Суперкубок Англии, показав беззубый футбол во втором тайме.



Ван Дейк чувствует, что "Ливерпулю" не хватило атакующей мощи на "Уэмбли", и Виргил надеется, что это удастся исправить до закрытия летнего трансферного окна.



"Ну, мы только что лишились Дарвина, он отправился в Саудовскую Аравию. И мы лишились Лучо, который, как вы знаете, отправился в "Баварию".



"Думаю, для атакующего игрока всегда найдется место, чтобы усилить нас, поэтому посмотрим, что принесет трансферное окно с точки зрения баланса команды", — сообщил Ван Дейк talkSPORT.