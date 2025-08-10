Ван Дейк посетовал на уход Нуньеса и Диаса из "Ливерпуля"

Виргил Ван Дейк Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк посетовал на уход Дарвина Нуньеса и Луиса Диаса.

В воскресенье "Ливерпуль" потерпел поражение от "Кристал Пэлас" в матче за Суперкубок Англии, показав беззубый футбол во втором тайме.

Ван Дейк чувствует, что "Ливерпулю" не хватило атакующей мощи на "Уэмбли", и Виргил надеется, что это удастся исправить до закрытия летнего трансферного окна.

"Ну, мы только что лишились Дарвина, он отправился в Саудовскую Аравию. И мы лишились Лучо, который, как вы знаете, отправился в "Баварию".

"Думаю, для атакующего игрока всегда найдется место, чтобы усилить нас, поэтому посмотрим, что принесет трансферное окно с точки зрения баланса команды", — сообщил Ван Дейк talkSPORT.




Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1012

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 10.08.2025 21:26 # chelsiukpro
    Ну Нунес врятле бы помог :) Диас да мог бы

    (ответить)

  2. hunter022 10.08.2025 21:10 # hunter022
    Пора и Виргилу последовать за этим дуэтом чтобы не позориться в новом сезоне, возраст берёт своё.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: