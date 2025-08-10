Цимикас готовится к уходу из "Ливерпуля"

Защитник Костас Цимикас, вероятно, покинет "Ливерпуль" до закрытия летнего трансферного окна.

В матче за Суперкубок Англии против "Кристал Пэлас" в воскресенье главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот доверил место на левом фланге обороны новичку Милошу Керкезу, а ветерана Энди Робертсона назвал среди запасных.



При этом Цимикас, который выступал дублером Робертсона с момента своего перехода из "Олимпиакоса" в 2020 году, не попал в заявку "Ливерпуля" вовсе.



Daily Mirror объясняет это тем, что Цимикас, сыгравший 115 матчей в течение своих пяти лет в "Ливерпуле", готовится к уходу из мерсисайдского клуба.



29-летний грек вызывает интерес у целого ряда клубов в Премьер-Лиге и за его пределами, включая "Лидс" и "Ноттингем Форест".