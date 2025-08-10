"Пэлас" победил "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии
"Кристал Пэлас" завоевал Суперкубок Англии, одержав победу над "Ливерпулем" в серии послематчевых пенальти.
Главный тренер "орлов" Оливер Гласнер избрал схему из пяти защитников, прежде опробовав ее в предсезонный период.
В стартовом составе "красных" оказалось сразу четверо летних новичков, и лишь Георгий Мамардашвили был назван среди запасных.
Купленный "Ливерпулем" у "Айнтрахта" за 79 миллионов фунтов Уго Экитике оправдал свой выход уже на четвертой минуте. Французский нападающий сместился вдоль границы штрафной и пробил низом в дальний угол ворот — 0:1.
На 14-й минуте "красные" имели прекрасную возможность укрепить свое преимущество, но Коди Гакпо не смог пробить голкипера "Пэлас" Дина Хендерсона после передачи Мохамеда Салаха в штрафную.
На 15-й минуте "орлы" огрызнулись выходом один на один Жан-Филиппа Матета, который уткнулся в Алиссона. Однако атака продолжилась, и Исмаила Сарр был остановлен в чужой штрафной фолом со стороны Виргила Ван Дейка. При исполнении пенальти Матета осечки уже не совершил — 1:1.
Однако уже на 21-й минуте "Ливерпуль" снова повел в счете. Джереми Фримпонг ушел на правом краю штрафной от оппонента и с острейшего угла забросил мяч за шиворот Хендерсону — 2:1.
Затем случилась пауза на водопой, а после возобновления игры темп заметно снизился. Было видно, что физическая готовность игроков еще не на высоте, однако "красные" по-прежнему владели инициативой.
Второй тайм "Ливерпуль" начал бодро, но затем "Пэлас" отодвинул игру от своих ворот и принялся показывать зубы.
"Орлы" становились все настойчивее, контролировали мяч и на 77-й минуте сравняли счет. Адам Уортон выдал роскошную передачу к границе штрафной на Сарра, который подработал снаряд и пробил с отскоком от штанги — 2:2.
Вскоре в ворота Алиссона едва не был назначен пенальти, но рефери и VAR простили "красным" попадание мяча в руку Алексиса Макаллистера.
Оставшиеся минуты оказались небогаты на опасные моменты, за исключением неточного удара Джастина Девенни с дистанции, поэтому после окончания компенсированного времени команды сразу перешли к серии пенальти.
В серии пенальти нервы оказались крепче у "Пэлас", потому что Салах пробил выше, а удары Макаллистера и Харви Эллиотта были отражены Хендерсоном. "Орлы" совершили на одну осечку меньше.
"Пэлас" пропустил два гола в начале матча, но с честью выбрался из затруднительного положения. При этом "орлы" еще не получили пенальти, когда Макаллистер сыграл рукой.
"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" — 2:2 (1:2) победа "Кристал Пэлас" по пенальти — 3:2
Серия пенальти: Салах (мимо) — Матета (гол), Макаллистер (голкипер) — Эзе (голкипер), Гакпо (гол) — Сарр (гол), Эллиотт (голкипер) — Соса (перекладина), Собослаи (гол) — Девенни (гол).
Голы: Матета 17 (пен), Сарр 77 — Экитике 4, Фримпонг 21.
"Кристал Пэлас": Хендерсон, Муньос, Ричардс, Лакруа, Гехи (Девенни 90), Митчелл (Соса 79), Уортон (Лерма 85), Камада (Хьюз 29), Эзе, Сарр, Матета.
"Ливерпуль": Алиссон, Фримпонг, Ван Дейк, Конате, Керкез (Робертсон 84), Собослаи, Джонс (Эндо 71), Салах, Вирц (Эллиотт 84), Гакпо, Экитике (Макаллистер 71).
Предупреждения: Конате, Вирц, Салах.
10.08.2025 19:20
Просмотров: 2249
По матчу:
1. В ворота Ливерпуля не назначили самый явный пенальти на моей памяти.
2. Ливерпулю нужен вингер и цз. Гапко слишком медленный для этой команды. Его роль должна быть в подмене Экетике.
3. Если Салах и Ван Дайк сдадут, то с Ливерпулем может приключиться тоже, что и с Сити прошлого сезона, после травмы Родри и возрастной потери качества игры у Де Брюйне. Так что все очень шатко.
4. Если бы Пэлас купили ЦЗ, ЦП и вингера - это клуб уровня Виллы был бы. Обидно, что у них бабок нет.
5. Уортон войдет в МЮ как влитой. Если он перейдет - МЮ клуб уровня борьбы за ЛЧ.
6. Хендерсон - лучший английский вратарь прямо сейчас.
(ответить)
Глазнер - топ! В Арсенал его!
(ответить)
норм паласы входя в сехон
(ответить)
