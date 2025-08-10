Грилиш хочет перейти в "Эвертон"
Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш выразил желание перейти в "Эвертон".
После разочаровывающего прошлого сезона "Сити" не стал брать Грилиша на клубный Чемпионат Мира, предоставив Джеку возможность найти новое пристанище.
В свое время Грилиш был куплен у "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов, получив контракт с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю, поэтому постоянный трансфер Джека из "Сити" выглядит маловероятным.
Грилиш все еще может отправиться в аренду, и "Эвертон" уже приступил к обсуждению условий сделки. Сам Джек дал свое согласие на переход к "ирискам", но все упирается в финансы.
Как сообщает The Times, "Сити" хочет, чтобы "Эвертон" полностью взял на себя зарплату 29-летнего игрока сборной Англии, что может оказаться затруднительно для "ирисок".
