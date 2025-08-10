"Борнмут" согласовал покупку Диаките
"Борнмут" согласовал покупку защитника французского "Лилля" Бафоде Диаките за почти 35 миллионов фунтов.
По информации BBC, "Борнмут" заплатит за Диаките 30.3 млн. фунтов, а еще 4.3 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов, что сделает Бафоде вторым самым дорогим приобретением в истории "вишенок".
Диаките сыграл 85 матчей в Лиге 1 за "Лилль" после своего перехода из "Тулузы" в 2022 году, а в прошлом сезоне провел 10 поединков в Лиге Чемпионов.
24-летний француз уже прибыл в Англию для прохождения медобследования и будет призван заменить в "Борнмуте" проданного в "Реал" Дина Хейсена и направляющегося в ПСЖ Илью Забарного.
При этом "Борнмут" все еще находится в поисках второго центрального защитника, интересуясь Джошем Ачимпонгом из "Челси" и Лоиком Баде из "Севильи".
10.08.2025 17:00
Это что за Кайседо с Алиэкспресс?
Добавить комментарий