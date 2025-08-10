"Юнайтед" указал на дверь Хейлунду

Нападающему Расмусу Хейлунду было прямо сказано, что ему придется покинуть "Манчестер Юнайтед" ради регулярной игровой практики.

Ранее этим летом Хейлунд говорил о своей готовности сражаться за место в составе "Юнайтед", однако с тех пор "красные дьяволы" приобрели нападающего Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".



Именно на Шешко главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим делает ставку как на своего основного нападающего, тогда как Хейлунду лишь отводится место на скамейке запасных.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, Хейлунду было прямо сказано об этом, и теперь 22-летний игрок сборной Дании всерьез задумывается об уходе из "Юнайтед".



В переговоры с "Юнайтед" насчет Хейлунда уже вступил "Милан", но "россонери" лишь готовы взять Расмуса в аренду с опцией выкупа, тогда как "красные дьяволы" предпочли бы сразу продать игрока за 40 миллионов фунтов.