"Челси" интересуется Инкапье

"Челси" проявляет интерес к защитнику леверкузенского "Байера" Пьеро Инкапье.

На текущей неделе "Челси" объявил, что Леви Колуилл получил разрыв крестообразных связок колена и ложится на операцию, восстановление после которой растянется на многие месяцы.



Главный тренер "Челси" Энцо Мареска уже подтвердил свое намерение пригласить нового защитника, назвав эту задачу своим "приоритетом".



При этом "Челси" не собирается выкупать обратно капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи, который, если и уйдет от "орлов" этим летом, то с высокой вероятностью отправится в "Ливерпуль".



А вот кто по-настоящему интересует "Челси", так это Инкапье, который в минувшую пятницу вышел в стартовом составе "Байера" на "Стэмфорд Бридж" и не смог помешать "Челси" одержать победу 2:0 в предсезонном матче.



23-летний эквадорец выступает за "Байер" с 2021 года, в течение этого времени выиграв Бундеслигу и Кубок Германии.