Анонс матча за Суперкубок Англии

В воскресенье "Крисал Пэлас" и "Ливерпуль" сразятся на "Уэмбли" за Суперкубок Англии (Community Shield). Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

Матч обладателя Кубка Англии и чемпиона высшего английского дивизиона по традиции предваряет каждый новый сезон, и впервые он был сыгран еще в 1908 году.



В прошлом сезоне "Пэлас" завоевал Кубок Англии, в финале одолев "Манчестер Сити", и это был первый трофей в истории клуба с "Селхерст Парк".



"Ливерпуль" же в прошлом сезоне, дебютном для Арне Слота в качестве главного тренера, уверенно выиграл Премьер-Лигу, опередив ближайшего преследователя на 10 очков.



"Ливерпуль" является третьей самой успешной командой в истории Суперкубка Англии. Чаще "красных" (16) этот трофей брали только "Манчестер Юнайтед" (21) и "Арсенал" (17).



Важно отметить, что матч за Суперкубок Англии классифицируется как товарищеский, поэтому дисциплинарные санкции не распространяются на дальнейший сезон, а голы и результативные передачи не учитываются в индивидуальных достижениях.



- Обладатель Кубка Англии выиграл семь из девяти последних матчей за Суперкубок Англии, когда в нем сходились победители Кубка Англии и Премьер-Лиги.



- Четыре из шести последних неудачников матча за Суперкубок Англии выигрывали Премьер-Лигу в последующем сезоне.



- Команда, потерпевшая поражение в матче за Суперкубок Англии, чаще выигрывала Премьер-Лигу (10), чем команда, одержавшая в нем победу (8).



- "Пэлас" принимает участие в матче за Суперкубок Англии впервые, "Ливерпуль" — в четвертый раз за семь последних лет.



- "Ливерпуль" и "Пэлас" встречались в последнем туре прошлого сезона Премьер-Лиги, и тогда Мохамед Салах в концовке избавил "красных" от поражения (1:1).



- "Пэлас" выиграл четыре из шести своих матчей на "Уэмбли" после завершенной в 2007 году реконструкции, когда "Уэмбли" был нейтральным полем.



- Предыдущий раз "Ливерпуль" играл на "Уэмбли" в марте, уступив "Ньюкаслу" в финале Кубка Лиги. Но прежде "красные" еще никогда не терпели два поражения в течение одного календарного года на национальном стадионе.



Этим летом "Пэлас" совершил лишь два приобретения, подписав голкипера Вальтера Бенитеса и левого защитника Борну Сосу. Марк Гехи и Эберечи Эзе пока остаются в клубе и должны сыграть, но их будущее выглядит туманно. Среди потерь "орлов" значатся Матеус Франка и Эдди Нкетиа.



"Ливерпуль" будет лишен защитников Конора Брэдли и Джо Гомеса, но голкипер Алиссон уже доступен. Милош Керкез, Джереми Фримпонг, Флориан Вирц и Уго Экитике готовы сыграть за свой новый клуб.



Матч за Суперкубок Англии

"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз