Калверт-Левин уволил своего агента

Бывший нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин уволил агента, чтобы взять контроль над своим будущим в свои руки.

Калверт-Левин выступал за "Эвертон" с 2016 года, забив 71 год в 273 матчах. Однако Доминик принял решение не продлевать свой истекший в конце июня контракт.



До старта нового сезона Премьер-Лиги остаются считанные дни, а 28-летний англичанин, несмотря на статус свободного агента, до сих пор не обрел новое пристанище.



Калверт-Левин возложил вину за недостаточное количество предложений на своего агента, которому было указано на дверь. Теперь Доминик сам будет вести переговоры с заинтересованными сторонами, сообщает Daily Mirror.



Прежде Калверт-Левина сватали в "Ньюкасл", "Астон Виллу" и "Сандерленд", но сам Доминик мечтает о "Манчестер Юнайтед".