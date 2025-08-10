Ван Дейк назвал "самый минимум" для "Ливерпуля" на новый сезон

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его команда ставит перед собой цель побороться за победу в каждом соревновании в новом сезоне.

В воскресенье "Ливерпуль" сразится с "Кристал Пэлас" за Суперкубок Англии, а уже в следующую пятницу начнет защиту титула Премьер-Лиги.



Этим летом "Ливерпуль" потратил почти 300 миллионов фунтов на укрепление своего состава, поэтому Ван Дейк жаждет преуспеть на всех фронтах.



"Вы вступаете в новый сезон с целью сражаться за каждый трофей, в розыгрыше которого вы участвуете. Думаю, это самый минимум для клуба вроде "Ливерпуля". Это будет тяжело, но мы уже преодолевали сложные времена, поэтому я с нетерпением жду этого".



"Все мы едины в этом стремлении, и именно так и долго быть. Мы как группа игроков, персонал и наши болельщики должны приступить к этому вместе и поддерживать друг друга в хорошие и не очень дни", — цитирует Ван Дейка The Guardian.