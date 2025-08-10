Хау считает, что Исак все еще может покинуть "Ньюкасл"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау считает, что его нападающий Александер Исак все еще может покинуть клуб.

В субботу издание The Telegraph выпустило эксклюзивный материал о том, что саудовские владельцы "Ньюкасла" приняли решение не продавать Исака этим летом.



Хау об этом ничего не знает и считает, что случиться может всякое. Одновременно Эдди признает, что это зависит не от него.



"Я не осведомлен об этом. Конечно, постоянно ведутся какие-то переговоры, но я не участвую в них. Я не знаю, что там обсуждается".



"Думаю, все варианты возможны. Я много раз говорил, что он связан контрактом с нами. Он наш игрок. Решение насчет его будущего примет клуб".



"Я не знаю, каким оно будет. Конечно, у меня есть предпочтительный исход. Я хочу обладать лучшим и сильнейшим составом, насколько возможно, но также я хочу обладать игроками, которые действительно хотят играть за этот клуб", — цитирует Хау The Guardian.