Тен Хаг поздравил "Челси" с покупкой Хато
Главный тренер леверкузенского "Байера" Эрик Тен Хаг поздравил "Челси" с приобретением защитника Йоррела Хато.
В минувшую пятницу купленный у "Аякса" за 37 миллионов фунтов Хато дебютировал за "Челси", поспособствовав победе 2:0 над "Байером" Тен Хага.
И хотя Хато пробился в первую команду "Аякса" уже после ухода Тен Хага в "Манчестер Юнайтед", Эрик прекрасно осведомлен о способностях Йоррела и верит, что "Челси" совершил отличную инвестицию.
"Полагаю, он жалеет, что разминулся со мной в "Аяксе", потому что они не выигрывали трофеи в последние пару лет!"
"Он пришел в момент, когда ушел я, но он добился столь хорошего прогресса. Он был одним из лучших игроков в Эредивизии, если не самым лучшим. Он молод, но он уже соответствует очень высокому уровню".
"Тебе всегда нужно время, но он обладает очень хорошим менталитетом, а значит может по-настоящему быстро прибавить. У него есть все элементы, все навыки в своей игре, чтобы доказать, что он может быть очень успешным футболистом".
"Я очень уверен, что он будет успешен в "Челси". Я поздравляю "Челси" с приобретением отличного игрока", — цитирует Тен Хага BBC.
10.08.2025 09:00
