Артета: "Мы активно ищем варианты на трансферном рынке"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб продолжает активно искать варианты по усилению состава на трансфером рынке.
Этим летом "Арсенал" потратил около 190 миллионов фунтов на Кепу Аррисабалагу, Кристиана Москеру, Мартина Субименди, Кристиана Нергора, Нони Мадуэке и Виктора Дьекереша.
Однако после победы 3:0 над "Атлетиком" в предсезонном матче в субботу Артета поведал, что "Арсенал" не уходит с трансферного рынка.
"Ближайшие недели покажут, каким будет наш состав. Но мы активно ищем варианты".
"Кроме того, есть несколько игроков, которым, возможно, придется уйти. Поэтому посмотрим, что произойдет", — цитирует Артету BBC.
10.08.2025 08:00
Просмотров: 506
