Аморим объяснил, что Шешко даст "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, что нападающий Беньямин Шешко даст его команде.

В субботу "Юнайтед" подтвердил покупку Шешко у "РБ Лейпциг" за 73.7 млн. фунтов, позже днем представив своего новичка публике "Олд Траффорд" перед товарищеским матчем против "Фиорентины".



Аморим уверен, что с таким мастерством и таким характером 22-летний словенец быстро впишется в его команду.



"Он обладает качествами, которые нам необходимы. Судя по всей информации, которую мы собрали насчет него, Бен — тот парень, которого нужно останавливать от выполнения работы, а не наоборот!"



"Он действительно молод, он хорош в воздухе, он хорошо врывается в свободные зоны, он хорошо обращается с мячом. Думаю, он обладает огромным потенциалом. Думаю, он может значительно прибавить, и он точно почувствует себя как дома в нашем клубе. Он обладает правильным характером, чтобы быть в этом коллективе, поэтому я по-настоящему рад заполучить его", — цитирует Аморима Evening Standard.