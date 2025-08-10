Салах упрекнул УЕФА за твит в память о "палестинском Пеле"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах упрекнул УЕФА за попытку почтить память погибшего футболиста из Палестины.
На текущей неделе Федерации футбола Палестины объявила, что 41-летний нападающий Сулейман Али-Обейд погиб в результате атаки армии Израиля на мирных жителей, ожидавших гуманитарную помощь на юге сектора Газа.
Али-Обейд, заслуживший прозвище "палестинский Пеле" за свои голевые достижения на клубном и международном уровнях, оставил после себя супругу и пятерых детей.
"Прощай, Сулейман Али-Обейд, "палестинский Пеле". Талант, который давал надежду бесчисленному количеству детей, даже в самые темные времена", — опубликовал свой твит УЕФА в память о погибшем футболисте в субботу.
Такого рода замалчивание причин гибели коллеги по цеху возмутило Салаха, который, будучи гражданином Египта, тяжело переживает вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.
"А вы можете сказать нам, как он погиб, где и почему?" — резко ответил Салах УЕФА в социальной сети.
