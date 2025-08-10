"Ливерпуль" продал Дарвина Нуньеса в "Аль-Хиляль"

Дарвин Нуньес "Ливерпуль" объявил о продаже нападающего Дарвина Нуньеса в саудовский "Аль-Хиляль".

Нуньес заключил с "Аль-Хилялем" контракт до 2028 года и стал второй потерей атаки "Ливерпуля" этим летом после Луиса Диаса, проданного в "Баварию".

26-летний игрок сборной Уругвая обошелся "Аль-Хилялю" в 53 миллиона евро (45.9 млн. фунтов), но за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 65 млн. евро (56.3 млн. фунтов).

Нуньес выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Бенфики" за 64 млн. фунтов плюс бонусы в 2022 году, забив 40 голов в 143 матчах за мерсисайдский клуб.

Интерес из Саудовской Аравии существовал к Нуньесу еще в январе, но тогда Дарвин остался и помог "Ливерпулю" завоевать титул Премьер-Лиги.

Правда, в чемпионском для "Ливерпуля" сезоне Премьер-Лиги Нуньес отметился лишь восемью выходами в старте, под занавес кампании окончательно утратив доверие главного тренера Арне Слота.

На место ушедших Нуньеса и Диаса "Ливерпуль" уже приобрел Уго Экитике, а также не теряет надежд заполучить Александера Исака из "Ньюкасла".




  1. standard 10.08.2025 00:17 # standard
    челси продает игроков в плюс, ливерпуль продает в минус

    (ответить)

  2. hachidlo 10.08.2025 00:15 # hachidlo
    Великая академия Реал Мадрида: Начо, Вальехо, Мората, Лука Зидан...

    (ответить)

  3. standard 10.08.2025 00:10 # standard
    так как в голосовании на сайте спрашивается кто выиграет суперкубок европы минуя суперкубок англии, то спрошу у вас я: кто выиграет суперкубок англии 10 августа?

    (ответить)

  4. hachidlo 10.08.2025 00:10 # hachidlo
    А кучерявый птушник и армянская бабца так дрочили на него, так дрочили.

    (ответить)

  5. halamadrid94 10.08.2025 00:09 # halamadrid94
    Как я и писал ранее , если получится выручить за уругвайца больше 50 - это успех. Местные иксперды кричали про 70 млн. Ору.

    (ответить)

