"Ливерпуль" продал Дарвина Нуньеса в "Аль-Хиляль"

"Ливерпуль" объявил о продаже нападающего Дарвина Нуньеса в саудовский "Аль-Хиляль".

Нуньес заключил с "Аль-Хилялем" контракт до 2028 года и стал второй потерей атаки "Ливерпуля" этим летом после Луиса Диаса, проданного в "Баварию".



26-летний игрок сборной Уругвая обошелся "Аль-Хилялю" в 53 миллиона евро (45.9 млн. фунтов), но за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 65 млн. евро (56.3 млн. фунтов).



Нуньес выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Бенфики" за 64 млн. фунтов плюс бонусы в 2022 году, забив 40 голов в 143 матчах за мерсисайдский клуб.



Интерес из Саудовской Аравии существовал к Нуньесу еще в январе, но тогда Дарвин остался и помог "Ливерпулю" завоевать титул Премьер-Лиги.



Правда, в чемпионском для "Ливерпуля" сезоне Премьер-Лиги Нуньес отметился лишь восемью выходами в старте, под занавес кампании окончательно утратив доверие главного тренера Арне Слота.



На место ушедших Нуньеса и Диаса "Ливерпуль" уже приобрел Уго Экитике, а также не теряет надежд заполучить Александера Исака из "Ньюкасла".