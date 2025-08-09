Хейлунд близок к переходу в "Милан"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд близок к переходу в итальянский "Милан" на правах аренду.
В предсезонном матче против "Фиорентины" в субботу главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим внезапно решил сыграть в нападении с Мейсоном Маунтом, а не Хейлундом.
Хейлунд даже не вышел на замену, и у этого может быть своя причина. Если верить La Gazzetta dello Sport, "Милан" близок к договоренности с "Юнайтед" насчет аренды Расмуса.
Изначально "Юнайтед" предпочитал продать Хейлунда, который был оценен в 40 миллионов фунтов, однако "Милану" удалось убедить "красных дьяволов" смягчить свою позицию.
"Милан" планирует взять Хейлунда в аренду на сезон 2025/26 за 5-6 млн. евро (4.3-5.2 млн. фунтов), а также надеется получить опцию выкупа 22-летнего датчанина — но не дороже 30 млн. евро (26 млн. фунтов).
