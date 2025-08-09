"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Гехи

"Ливерпуль" лидирует в борьбе за капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

В воскресенье 25-летний Гехи выведет свою команду на матч за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" на "Уэмбли", прекрасно зная об интересе к своей персоне со стороны "красных".



"Ливерпуль" более года следит за ситуацией Гехи и сейчас готов воспользоваться тем, что контракт Марка истекает следующим летом.



Гехи также связывали с возвращением в "Челси", особенно после травмы Леви Колуилла, однако The Telegraph утверждает, что в данный момент "синие" сосредоточены на прочих трансферных целях, и это расчищает путь к переходу Марка в "Ливерпуль".



"Ливерпуль" ожидает, что Гехи будет доступен гораздо дешевле, нежели те 70 миллионов фунтов, которые "Пэлас" требовал от "Ньюкасла" за Марка прошлым летом.