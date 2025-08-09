"Брентфорд" обсуждает покупку Уаттара

"Брентфорд" вступил в переговоры с "Борнмутом" насчет приобретения вингера Данго Уаттара.

По информации Sky Sports, два клуба пока не договорились, однако стороны настроены позитивно насчет достижения компромисса.



23-летний Уаттара уже сказал "Борнмуту", что хотел бы рассмотреть варианты на стороне, и "вишенки" готовы отпустить Данго по правильной цене.



"Брентфорд" рассматривает Уаттара в качестве прямой замены для Йоана Висса, который настаивает на своем переходе в "Ньюкасл".



Добавим, в январе 2023 "Борнмут" приобрел игрока сборной Буркина-Фасо у "Лорьяна" за 22 миллиона фунтов.

