"Брентфорд" обсуждает покупку Уаттара
"Брентфорд" вступил в переговоры с "Борнмутом" насчет приобретения вингера Данго Уаттара.
По информации Sky Sports, два клуба пока не договорились, однако стороны настроены позитивно насчет достижения компромисса.
23-летний Уаттара уже сказал "Борнмуту", что хотел бы рассмотреть варианты на стороне, и "вишенки" готовы отпустить Данго по правильной цене.
"Брентфорд" рассматривает Уаттара в качестве прямой замены для Йоана Висса, который настаивает на своем переходе в "Ньюкасл".
Добавим, в январе 2023 "Борнмут" приобрел игрока сборной Буркина-Фасо у "Лорьяна" за 22 миллиона фунтов.
09.08.2025 21:00
