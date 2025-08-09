"Ньюкасл" договорился о покупке Малика Тиава

"Ньюкасл" достиг принципиальной договоренности о покупке центрального защитника итальянского "Милана" Малика Тива.

По информации Sky Sports, "Милан" согласился отпустить Тиава в "Ньюкасл" примерно за 35 миллионов фунтов.



Уже в воскресенье 24-летний игрок сборной Германии отправится в Англию для прохождения медобследования.



"Ньюкасл" долгое время искал усиление для центра обороны после того, как упустил Дина Хейсена, и сейчас "сороки" приблизились к достижению своей цели.



Тиав выступает за "Милан" после своего перехода из "Шальке-04" три года назад. В прошлом сезоне Малик сыграл 22 матча в Серии А, где "россонери" заняли восьмое место.