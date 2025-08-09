Гвардиола: "Многие игроки должны уйти"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался, что у него в команде слишком много игроков.

В данный момент на балансе "Сити" значится 31 игрок, и это чересчур для Гвардиолы, который всегда предпочитал работать с небольшой группой.



Поэтому Гвардиола всецело ожидает, что игроки вроде Штефана Ортеги, Джеймса Макати и Джека Грилиша покинут "Сити", пока такая возможность есть.



"Нам нужно чуть поменьше игроков. Мне не нравится избыток игроков. Многие игроки должны уйти".



"Трансферный рынок активен, и еще многое произойдет. Посмотрим, что случится и как мы поступим. Мы поступим как можно лучше".



"У нас хорошее настроение в коллективе, и примерно так же было во время клубного Чемпионата Мира. Возможно, нам не хватило ряда товарищеских матчей для подготовки, но нам нужно было отдохнуть, поэтому мы решили проводить больше тренировок и играть меньше матчей", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.