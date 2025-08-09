"Тоттенхэм" начал переговоры по Эзе

"Тоттенхэм" обозначил свой интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

"Тоттенхэм" был вынужден задуматься об усилении атакующей линии после того, как Сон Хен Мин был продан в "Лос-Анджелес", а Джеймс Мэддисон порвал крестообразные связки колена и выбыл на несколько месяцев.



Как сообщает Evening Standard, в минувший четверг "Тоттенхэм" начал переговоры с "Пэлас" насчет приобретения Эзе, которого прежде связывали с переходом в "Арсенал".



"Арсенал" сохраняет интерес к Эзе, но не готов потратить 68 миллионов фунтов, которые прописаны в контракте 27-летнего игрока сборной Англии в качестве отступных.