"Вест Хэм" приобрел Хермансена за 20 млн. фунтов

"Вест Хэм" объявил о приобретении голкипера "Лестера" Мадса Хермансена за 20 миллионов фунтов.

Хермансен заключил с "Вест Хэмом" контракт на пять лет с опцией продления на шестой и будет выступать за команду Грэма Потттера под номером один.



Хермансен провел в "Лестере" два сезона, в первом из них завоевав с "лисами" титул Чемпионшипа и попал в символическую сборную второго английского дивизиона.



В прошлом сезоне 25-летний датчанин не смог предотвратить вылет "Лестера" из Премьер-Лиги, но при этом совершил свыше 100 матчей в элите.



"Я слышал много отличных вещей насчет клуба. Я дважды сыграл против "Вест Хэма" в прошлом сезоне, и сыграть на Лондонском стадионе было замечательным опытом. Это удивительный стадион с громкими и страстными фанатами. Это то, о чем ты мечтаешь как футболист, и мне не терпится сыграть перед 62,500 зрителями, будучи игроком "Вест Хэма", — сообщил Хермансен.