Слот считает, что Фримпонг способен заменить Салаха
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его новичок Джереми Фримпонг способен заменить Мохамеда Салаха, когда тот уедет на Кубок Африки.
Этим летом "Ливерпуль" приобрел Фримпонга у "Байера" за 29.5 млн. фунтов на замену ушедшему в "Реал" Тренту Александер-Арнольду.
Как и свой предшественник, Фримпонг является заточенным на атаку крайним защитником, но также Слот готов попробовать Джереми в качестве флангового нападающего.
"Мы определенно думали об этом. Мы пригласили Джереми Фримпонга, потому что думаем, что он может сыграть правого фулбека, но у меня также есть ощущение, что он может сыграть правого вингера. Нам будет не хватать Мо максимум шесть матчей, но это довольно много в Премьер-Лиге, особенно когда видишь, насколько хорош он был в прошлом сезоне".
"Мы подписали Джереми по нескольким причинам, но одной из ни было то, что он может заменить Мо, если Мо не будет здесь. Есть и другие варианты, но Джереми определенно является одним из них", — цитирует Слота The Athletic.
