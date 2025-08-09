ПСЖ ожидает предложений от "Челси" и МЮ по Доннарумме

Французский ПСЖ ожидает предложений от двух клубов Премьер-Лиги по своему голкиперу Джанлуиджи Доннарумме.

И хотя это пока не подтверждено официально, ESPN утверждает, что ПСЖ уже завершил приобретение голкипера "Лилля" Люки Шевалье за 55 миллионов евро (47.6 млн. фунтов), включая бонусы.



ПСЖ рассматривает 23-летнего Шевалье в качестве прямой замены Доннарумме, который несколько раз отказался от продления своего истекающего в 2026 году контракта по причине разногласий насчет зарплаты.



Источник уверяет, что теперь ПСЖ хочет продать Доннарумму, ожидая предложений по 26-летнему итальянцу от "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Интера".



Все три перечисленных клуба уже установили контакт с агентом Энцо Райолой, представляющим интересы Доннаруммы.