ПСЖ ожидает предложений от "Челси" и МЮ по Доннарумме

Джанлуиджи Доннарумма Французский ПСЖ ожидает предложений от двух клубов Премьер-Лиги по своему голкиперу Джанлуиджи Доннарумме.

И хотя это пока не подтверждено официально, ESPN утверждает, что ПСЖ уже завершил приобретение голкипера "Лилля" Люки Шевалье за 55 миллионов евро (47.6 млн. фунтов), включая бонусы.

ПСЖ рассматривает 23-летнего Шевалье в качестве прямой замены Доннарумме, который несколько раз отказался от продления своего истекающего в 2026 году контракта по причине разногласий насчет зарплаты.

Источник уверяет, что теперь ПСЖ хочет продать Доннарумму, ожидая предложений по 26-летнему итальянцу от "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Интера".

Все три перечисленных клуба уже установили контакт с агентом Энцо Райолой, представляющим интересы Доннаруммы.




Метки Доннарумма, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Челси

Дата 09.08.2025 15:00

