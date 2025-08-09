"Ньюкасл" отказал Исаку в трансфере
Владельцы "Ньюкасла" вмешались в ситуацию с Александером Исаком, сообщив своему нападающему, что тот не покинет клуб этим летом.
Исак оказался отстранен от тренировок с остальной командой после того, как выразил желание уйти этим летом, а "Ньюкасл" отклонил предложение "Ливерпуль" о покупке Александера в 110 миллионов фунтов плюс бонусы.
Как сообщает The Telegraph, эта кризисная ситуация заставила вмешаться Суверенный фонд Саудовской Аравии, который владеет клубом с "Сент-Джеймс Парк".
Саудиты сказали Исаку, что тот не перейдет в "Ливерпуль" этим летом, даже если "Ньюкасл" подпишет нового нападающего, а к выступлениям за "сорок" Александер вернется, только когда смирится со своей участью.
09.08.2025 14:00
Просмотров: 1060
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лузерпуль, берите Джексона пока не поздно. Уведут ведь и останетесь вы с убогой этикеткой на цф
(ответить)
Вечно эти вонючие арабы идут против пророков
(ответить)
так и на надо этому казлу.а ливер берите родриго - только круче будет.за бабки которые готовы были отдать за исака, реал родриго сам уговорит перейти,даже стараться не надо будет)
(ответить)
Чел тупой. Клуб хороший, играют в лч, сейчас все команды на нуле, возьми да выиграй. Что тебе ещё надо? Или думает в 21 год перейдёт в условную колбасу и дальше можно не стараться?
(ответить)
Касл можно понять. У челов есть деньги, но они не могут купить замену, потому что к ним никто нормальный идти не хочет)
(ответить)
Доигрался хуй на скрипке.Давай Ньюкасл, покупайте Джяксона и будет всё тип топ!а в следущем сезоне сплавите Ишака в Аравийскую пустыню
(ответить)
Ожидаемо ,
Амбиции и сорок и у Виллы - топовые , это вам не Мю из зоны вылета
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий