"Ньюкасл" отказал Исаку в трансфере

Владельцы "Ньюкасла" вмешались в ситуацию с Александером Исаком, сообщив своему нападающему, что тот не покинет клуб этим летом.

Исак оказался отстранен от тренировок с остальной командой после того, как выразил желание уйти этим летом, а "Ньюкасл" отклонил предложение "Ливерпуль" о покупке Александера в 110 миллионов фунтов плюс бонусы.



Как сообщает The Telegraph, эта кризисная ситуация заставила вмешаться Суверенный фонд Саудовской Аравии, который владеет клубом с "Сент-Джеймс Парк".



Саудиты сказали Исаку, что тот не перейдет в "Ливерпуль" этим летом, даже если "Ньюкасл" подпишет нового нападающего, а к выступлениям за "сорок" Александер вернется, только когда смирится со своей участью.