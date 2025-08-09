"Ньюкасл" отказал Исаку в трансфере

Александер Исак Владельцы "Ньюкасла" вмешались в ситуацию с Александером Исаком, сообщив своему нападающему, что тот не покинет клуб этим летом.

Исак оказался отстранен от тренировок с остальной командой после того, как выразил желание уйти этим летом, а "Ньюкасл" отклонил предложение "Ливерпуль" о покупке Александера в 110 миллионов фунтов плюс бонусы.

Как сообщает The Telegraph, эта кризисная ситуация заставила вмешаться Суверенный фонд Саудовской Аравии, который владеет клубом с "Сент-Джеймс Парк".

Саудиты сказали Исаку, что тот не перейдет в "Ливерпуль" этим летом, даже если "Ньюкасл" подпишет нового нападающего, а к выступлениям за "сорок" Александер вернется, только когда смирится со своей участью.




Метки Исак, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1060

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. division 09.08.2025 14:46 # division
    Лузерпуль, берите Джексона пока не поздно. Уведут ведь и останетесь вы с убогой этикеткой на цф

    (ответить)

  2. largo-winch 09.08.2025 14:44 # largo-winch
    Вечно эти вонючие арабы идут против пророков

    (ответить)

  3. rumiplo 09.08.2025 14:40 # rumiplo
    так и на надо этому казлу.а ливер берите родриго - только круче будет.за бабки которые готовы были отдать за исака, реал родриго сам уговорит перейти,даже стараться не надо будет)

    (ответить)

  4. ganinilyha 09.08.2025 14:31 # ganinilyha
    Чел тупой. Клуб хороший, играют в лч, сейчас все команды на нуле, возьми да выиграй. Что тебе ещё надо? Или думает в 21 год перейдёт в условную колбасу и дальше можно не стараться?

    (ответить)

  5. redwhitegun 09.08.2025 14:30 # redwhitegun
    Касл можно понять. У челов есть деньги, но они не могут купить замену, потому что к ним никто нормальный идти не хочет)

    (ответить)

  6. chelsea762 09.08.2025 14:19 # chelsea762
    Доигрался хуй на скрипке.Давай Ньюкасл, покупайте Джяксона и будет всё тип топ!а в следущем сезоне сплавите Ишака в Аравийскую пустыню

    (ответить)

  7. gidro-met 09.08.2025 14:06 # gidro-met
    Ожидаемо ,
    Амбиции и сорок и у Виллы - топовые , это вам не Мю из зоны вылета

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: