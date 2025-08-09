"Юнайтед" приобрел Шешко

"Манчестер Юнайтед" подтвердил приобретение нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко за почти 74 миллиона фунтов.

Шешко подписал с "Юнайтед" контракт до 2030 года и стал третьим новичком в линии атаки "красных дьяволов" этим летом после Матеуса Куньи и Бриана Мбемо.



По информации Sky Sports, Шешко обошелся "Юнайтед" в 85 миллионов евро (73.6 млн. фунтов), включая бонусы в 8.5 млн. евро (7.4 млн. фунтов).



Шешко провел в "РБ Лейпциг" два сезона, забив 39 голов в 87 матчах. Только в прошлой кампании Беньямин отличился 21 раз и отдал шесть результативных передач.



За сборную Словении 22-летний нападающий, в борьбе за которого "Юнайтед" опередил "Ньюкасл", сыграл 41 матч, забив 16 голов.



"Разумеется, у "Манчестер Юнайтед" очень особенная история, но что меня по-настоящему восхищает, так это будущее".



"Когда мы обсуждали проект, для меня стало ясно, что здесь есть все, чтобы эта команда продолжала расти и вскоре стала сражаться за крупнейшие трофеи".



"С момента своего прихода я могу чувствовать позитивную энергию и семейную обстановку, которую создал клуб. Это идеальное место, чтобы я достиг своего максимального уровня и реализовал все свои амбиции".



"Мне не терпится начать учиться у Рубена (Аморима) и налаживать связи со своими партнерами по команде для достижения успеха, на который мы способны вместе", — сообщил Шешко.



