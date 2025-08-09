"Юнайтед" приобрел Шешко

Беньямин Шешко "Манчестер Юнайтед" подтвердил приобретение нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко за почти 74 миллиона фунтов.

Шешко подписал с "Юнайтед" контракт до 2030 года и стал третьим новичком в линии атаки "красных дьяволов" этим летом после Матеуса Куньи и Бриана Мбемо.

По информации Sky Sports, Шешко обошелся "Юнайтед" в 85 миллионов евро (73.6 млн. фунтов), включая бонусы в 8.5 млн. евро (7.4 млн. фунтов).

Шешко провел в "РБ Лейпциг" два сезона, забив 39 голов в 87 матчах. Только в прошлой кампании Беньямин отличился 21 раз и отдал шесть результативных передач.

За сборную Словении 22-летний нападающий, в борьбе за которого "Юнайтед" опередил "Ньюкасл", сыграл 41 матч, забив 16 голов.

"Разумеется, у "Манчестер Юнайтед" очень особенная история, но что меня по-настоящему восхищает, так это будущее".

"Когда мы обсуждали проект, для меня стало ясно, что здесь есть все, чтобы эта команда продолжала расти и вскоре стала сражаться за крупнейшие трофеи".

"С момента своего прихода я могу чувствовать позитивную энергию и семейную обстановку, которую создал клуб. Это идеальное место, чтобы я достиг своего максимального уровня и реализовал все свои амбиции".

"Мне не терпится начать учиться у Рубена (Аморима) и налаживать связи со своими партнерами по команде для достижения успеха, на который мы способны вместе", — сообщил Шешко.

Беньямин Шешко




Метки Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг, трансферы, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 567

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. standard 09.08.2025 13:32 # standard
    значит джексон в ньюкасл за 80+ пойдет
    еще надо включить в пункт процент с последующей перепродажи, вдруг саудиты какие-нибудь его за 100+ через 3-4 года купят

    (ответить)

  2. chelsea762 09.08.2025 13:29 # chelsea762
    Качественный нападающий,лучше чем Вирц,Этикетке, Исак,Дьёкереш.Следите за его играми и вы убедитесь что он хорош.

    (ответить)

  3. kellborn 09.08.2025 13:27 # kellborn
    Кунья Шешко Мбемо

    Норм атака, кстати.

    (ответить)

  4. kapitoxa 09.08.2025 13:10 # kapitoxa
    ну дичь, тока не заиграй)

    (ответить)

  5. thegodfather 09.08.2025 13:01 # thegodfather
    Ебать быренько они...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: