Гласнер: "Гехи сам решит, остаться или уйти"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер заявил, что его капитан Марк Гехи сам решит, останется или уйдет в это трансферное окно.

Гехи сыграет за "Пэлас" против "Ливерпуля" в матче за Суперкубок Англии в воскресенье, однако это может быть последний или один из последних матчей Марка за "орлов".



Дело в том, что контракт Гехи истекает следующим летом, и Гласнер понимает, что бессилен помешать уходу 25-летнего защитника.



"Марк сыграет в воскресенье и будет капитаном команды".



"Будущее? Вам нужно спросить Марка. В конце концов решение всегда за игроком. Марк должен определиться со своим будущим. Конечно, все хотят, чтобы Марк заключил новый контракт, но это будет его решение", — цитирует Гласнера Liverpool Echo.