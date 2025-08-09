Слот признал, что "Ливерпуль" будет фаворитом нового сезона

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что его команда начнет новый сезон в статусе фаворита на завоевание титула Премьер-Лиге.

Этим летом "Ливерпуль" потратил уже почти 300 миллионов фунтов на новых игроков, и это еще не предел, потому что "красные" продолжают охоту за нападающим "Ньюкасла" Александером Исаком и задумываются о приглашении центрального защитника.



Однако Слот убежден, что "Ливерпуль" должен считаться фаворитом не из-за своих трат, а из-за статуса действующего чемпиона.



"Если вы выиграли лигу в прошлом сезоне, то это вполне нормально, если вы снова будете среди фаворитов в следующем сезоне. На мой взгляд, это не было бы нормально, если бы люди учитывали только наши траты, потому что траты не в нашу пользу в сравнении с другими командами в последние два сезона. Но это совершенно нормально, что вас считают фаворитами, если вы выиграли лигу в прошлом сезоне. А также мы пригласили хороших игроков, как и все остальные".



"Это и делает Премьер-Лигу такой славной. Думаю, в последние два, три, четыре, пять шесть лет было только одно исключение, когда команда не потратила много, и это был "Ливерпуль" в прошлом сезоне".



"Сандерленд" тратит деньги так, словно они... Конечно, у них есть деньги, ведь они повысились в классе. Вот что бывает в Премьер-Лиге, вот что делает эту лигу такой славной".



"Если бы нас считали фаворитами только потому, что мы потратились, для меня это выглядело бы странно, потому что мы также и много проигрывали в прошлом сезоне. Но мы являемся фаворитами, потому что мы выиграли лигу в прошлом сезоне и показывали такой хороший футбол. И наши амбиции не изменились, этот клуб всегда хочет сражаться за каждый трофей".



"Так что это не изменилось относительно прошлого сезона. Дело не в том, что мы лишились игроков, и не в том, что мы пригласили игроков. В этом клубе всегда одинаковые амбиции", — цитирует Слота Daily Mirror.