Хау заявил, что Исак не может тренироваться с "Ньюкаслом" или играть

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что в данный момент нападающий Александер Исак не может тренироваться с командой или играть.

Напомним, Исак не поехал с "Ньюкаслом" в предсезонное турне по Азии. Александер выразил желание уйти из клуба, однако "сороки" отклонили предложение "Ливерпуля" в 110 миллионов фунтов плюс бонусы.



Хау признает, что в данный момент ситуация остается тупиковой, и Эдди не ожидает, что это изменится до старта нового сезона Премьер-Лиги.



"Мы разговаривали, и в данный момент очевидно, что мы не можем использовать его в группе".



"Я не знаю, как долго это продлится. Очевидно, что в данный момент я не могу использовать его в группе".



"Он тренируется позже остальной команды. Мы разговаривали после возвращения с турне. Я не думаю, что к нему был применены дисциплинарные меры".



"Давайте я это проясню. Я бы хотел, чтобы Алекс сыграл сегодня (против "Эспаньола"), я бы хотел, чтобы он тренировался с нами завтра. Мы были бы счастливы обладать таким игроком в группе. Я не хочу никакого другого исхода".



"Но я не представляю, что текущая ситуация изменится до "Астон Виллы", — цитирует Хау Sky Sports.