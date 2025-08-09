"Челси" надеется купить Гарначо дешевле
"Челси" надеется приобрести вингера Алехандро Гарначо дешевле, нежели установленная "Манчестер Юнайтед" цена за игрока.
"Юнайтед" активно ищет покупателя на Гарначо, однако сам Алехандро рассматривает только вариант с "Челси".
По слухам, Гарначо уже согласовал с "Челси" условия личного контракта, и теперь лондонскому клубу нужно договориться с "Юнайтед" о компенсации за Алехандро.
Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" хочет за Гарначо 50 миллионов фунтов, однако "синие" надеются сбить цену за 21-летнего аргентинца, чей контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 2028 года.
09.08.2025 09:00
Просмотров: 597
предвкушаю этого гандона в челси) никаких аренд, главное туда спихнуть)
(ответить)
Надо было зимой отдать Наполи за 55 млн. Сейчас и пятидесяти не выручить от Синих. До конца лета будут тянуть, чтобы урвать за 30-40 с бонусами.
(ответить)
За 20ку норм + 5 ка за санче
(ответить)
Добавить комментарий