"Челси" надеется купить Гарначо дешевле

"Челси" надеется приобрести вингера Алехандро Гарначо дешевле, нежели установленная "Манчестер Юнайтед" цена за игрока.

"Юнайтед" активно ищет покупателя на Гарначо, однако сам Алехандро рассматривает только вариант с "Челси".



По слухам, Гарначо уже согласовал с "Челси" условия личного контракта, и теперь лондонскому клубу нужно договориться с "Юнайтед" о компенсации за Алехандро.



Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" хочет за Гарначо 50 миллионов фунтов, однако "синие" надеются сбить цену за 21-летнего аргентинца, чей контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 2028 года.