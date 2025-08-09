"Челси" надеется купить Гарначо дешевле

Алехандро Гарначо "Челси" надеется приобрести вингера Алехандро Гарначо дешевле, нежели установленная "Манчестер Юнайтед" цена за игрока.

"Юнайтед" активно ищет покупателя на Гарначо, однако сам Алехандро рассматривает только вариант с "Челси".

По слухам, Гарначо уже согласовал с "Челси" условия личного контракта, и теперь лондонскому клубу нужно договориться с "Юнайтед" о компенсации за Алехандро.

Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" хочет за Гарначо 50 миллионов фунтов, однако "синие" надеются сбить цену за 21-летнего аргентинца, чей контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 2028 года.




  kapitoxa 09.08.2025 10:12
    предвкушаю этого гандона в челси) никаких аренд, главное туда спихнуть)

    (ответить)

  black-sumrak1990 09.08.2025 10:04
    Надо было зимой отдать Наполи за 55 млн. Сейчас и пятидесяти не выручить от Синих. До конца лета будут тянуть, чтобы урвать за 30-40 с бонусами.

    (ответить)

  meshuggah 09.08.2025 09:54
    За 20ку норм + 5 ка за санче

    (ответить)

