Мареска назвал "приоритетом" приглашение нового защитника
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что приглашение нового защитника является его приоритетной задачей.
На днях "Челси" объявил, что Леви Колуилл получил разрыв крестообразных связок колена и перенес операцию, оказавшись вне игры на большую частью предстоящего сезона.
Это ощутимая потеря для "Челси", учитывая то, что Колуилл был ключевым игроком команды в прошлом сезоне, и теперь Мареска готов обратиться на трансферный рынок.
"Это приоритет для меня. Леви — великолепный игрок. То, чего мы достигли в прошлом сезоне, было благодаря ему. Он сыграл много матчей при мне, я люблю его. Нам будет его не хватать. Мы постараемся найти различные решения", — цитирует Мареску Evening Standard.
09.08.2025 08:00
Просмотров: 275
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: