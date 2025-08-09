"Милан" заинтересован в Хейлунде

Расмус Хейлунд Итальянский "Милан" заинтересован в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Расмуса Хейлунда.

В данный момент "Юнайтед" готовится подтвердить приобретение нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко, который уже прибыл в Англию и прошел медобследование.

Ожидается, что после оформления Шешко "Юнайтед" будет готов обсудить уход Хейлунда, хотя недавно Расмус говорил о своем намерении сражаться за место в составе команды Рубена Аморима.

По информации BBC, уже несколько клубов обозначили свой интерес к Хейлунду, и среди них находится "Милан", однако "россонери" предпочитают изначально лишь арендовать 23-летнего англичанина.

"Милан" готов заплатить "Юнайтед" 4 миллиона евро (3.5 млн. фунтов) за сезон аренды Хейлунда, также надеясь получить опцию выкупа Расмуса за 40 млн. евро (34.7 млн. фунтов).




