Полузащитник "Манчестер Сити" Родри пропустит старт нового сезона из-за травмы.

Напомним, Родри пропустил львиную долю прошлого сезона из-за полученного в сентябре против "Арсенала" разрыва крестообразных связок колена.



В концовке прошлого сезона, включая клубный Чемпионат Мира, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола очень ограниченно использовал Родри, опасаясь рецидива.



В итоге организм Родри все же дал сбой. У 29-летнего испанца возникли серьезные проблемы с паховой областью в проигранном "Сити" матче 1/8 финала против "Аль-Хиляля" на турнире ФИФА в Соединенных Штатах.



В данный момент Родри преимущественно работает по индивидуальной программе и не принимает участия в предсезонных матчах. Обладатель "Золотого мяча" должен вернуться в строй после международного перерыва в сентябре.



"Родри чувствует себя лучше, но он получил большую травму в своем последнем матче против "Аль-Хиляля". В последние дни он тренируется лучше, и я надеюсь, после международного перерыва он будет в строю".



"Надеюсь, он сможет сыграть несколько минут в этих ранних матчах, но важно, чтобы он не испытывал болевых ощущений, потому что мы не хотим, чтобы Родри вернулся и снова получил травму".



"Мы отчаянно стремимся избежать этого. Он не готов на 90 минут", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Добавим, до первого в сезоне международного перерыва "Сити" предстоит сыграть в Премьер-Лиге против "Вулверхэмптона", "Тоттенхэма" и "Брайтона".