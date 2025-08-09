Франк признал, что "Тоттенхэму" нужна замена Мэддисону

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк подтвердил, что его команде нужна замена травмированному полузащитнику Джеймсу Мэддисону.

В предсезонном матче против "Ньюкасла" в прошлый уикенд Мэддисон получил разрыв крестообразных связок колена и теперь пропустит несколько месяцев.



"Тоттенхэм" задумывался о приглашении полузащитника созидательного плана еще до травмы Мэддисона, проявляя интерес к Моргану Гиббс-Уайту из "Ноттингем Форест", поэтому теперь "шпорам" придется только ускориться.



"Мы остаемся на трансферном рынке в целом. Конечно, когда игрок надолго выбывает с травмой, нам нужно заняться этим".



"Это (травма Мэддисона) опустошающая новость для команды и игрока. Несомненно, нам будет его не хватать, а ему будет не хватать нас", — цитирует Франка Sky Sports.