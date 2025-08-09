Франк признал, что "Тоттенхэму" нужна замена Мэддисону
Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк подтвердил, что его команде нужна замена травмированному полузащитнику Джеймсу Мэддисону.
В предсезонном матче против "Ньюкасла" в прошлый уикенд Мэддисон получил разрыв крестообразных связок колена и теперь пропустит несколько месяцев.
"Тоттенхэм" задумывался о приглашении полузащитника созидательного плана еще до травмы Мэддисона, проявляя интерес к Моргану Гиббс-Уайту из "Ноттингем Форест", поэтому теперь "шпорам" придется только ускориться.
"Мы остаемся на трансферном рынке в целом. Конечно, когда игрок надолго выбывает с травмой, нам нужно заняться этим".
"Это (травма Мэддисона) опустошающая новость для команды и игрока. Несомненно, нам будет его не хватать, а ему будет не хватать нас", — цитирует Франка Sky Sports.
09.08.2025 00:05
