Джексон собирается уйти из "Челси"
"Челси" согласился отпустить нападающего Николаса Джексона из клуба.
В пятницу Джексон тренировался отдельно от своих партнеров по "Челси", не попав в заявку "синих" на предсезонный матч против "Байера", и это неслучайно.
Как сообщают BBC и Sky Sports, у Джексона состоялся разговор с боссами "Челси", и Николас сказал руководству, что хочет рассмотреть варианты с другими клубами.
Ранее этим летом "Челси" приобрел в нападение Лиама Делапа и Жоао Педро, поэтому "синие" сказали 24-летнему сенегальцу, что тот волен уйти.
Однако Джексон сможет уйти только на устраивающих "Челси" условиях — "синие" хотят минимум вдвое больше относительно тех 32 миллионов фунтов, за которые Николас был куплен у "Вильярреала" в 2023 году.
У Джексона остается еще восемь лет по контракту, и если "Челси" не найдет щедрого покупателя, главный тренер "синих" Энцо Мареска с радостью интегрирует Николаса назад в свою команду.
За два своих сезона на "Стэмфорд Бридж" Джексон забил 30 голов и отдал 12 результативных передач в 80 матчах.
08.08.2025 23:00
Просмотров: 498
гиттенс понравки. Такой резкий малый, топ
И охуел с 14го номера. Это ж новый кайседо бля, копия просто
Внутри «Ливерпуля» признают: трансфер Флориана Виртца прошёл полностью на условиях «Леверкузина». Переговоры от начала до конца контролировал спортивный ноунейм директор, который с самого начала задал структуру сделки и ни разу не уступил инициативу.
Со стороны ливерпульцев переговоры вел Ричард Хьюз, однако ему не хватило ни полномочий, ни рычагов давления, ни инстинкта, чтобы повлиять на ход обсуждений. Ноунейм оперативно получил от окружения Виртца чёткий сигнал: игрок открыт к возможному переходу в Баварию в будущем. С этим подтверждением «Леверкузен» настоял на включении крупной доли от последующей перепродажи (sell-on clause), которая обеспечит клубу существенную прибыль в случае будущего трансфера.
Ливерпуль, находившаяся под внутренним давлением из-за необходимости подписать звёздного игрока и не имея убедительных альтернатив, вынуждена была принять предложенную структуру сделки.
Итоги сделки:
• Базовая сумма — 125 млн евро
• Бонусы — ещё 15 млн евро, которые считаются настолько легко достижимыми, что внутри клубов уже воспринимаются как гарантированные
• Суммарно: 140 млн евро
• С учётом процента от перепродажи, «Леверкузен» может получить до 95–100 млн евро, если Виртц в будущем перейдёт за крупную сумму — что, по мнению ноунейма, весьма вероятно.
В «Ливерпуле» публично представляют этот трансфер как серьёзное усиление, но внутренне осознают, как на самом деле проходили переговоры: «Леверкузин» диктовал условия, защитил свои долгосрочные интересы и выжал максимум выгоды, тогда как «Ливерпуль» заплатила дорого, приняла чужую структуру и получила игрока, который уже сейчас может быть ориентирован на перепродажу.
Красиво
ну 70 лямов на стол за етого топарика, будьте добры)
Не уровень. Выиграть конкуренцию в клубе сейчас для него нереально.
