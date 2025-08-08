Джексон собирается уйти из "Челси"

"Челси" согласился отпустить нападающего Николаса Джексона из клуба.

В пятницу Джексон тренировался отдельно от своих партнеров по "Челси", не попав в заявку "синих" на предсезонный матч против "Байера", и это неслучайно.



Как сообщают BBC и Sky Sports, у Джексона состоялся разговор с боссами "Челси", и Николас сказал руководству, что хочет рассмотреть варианты с другими клубами.



Ранее этим летом "Челси" приобрел в нападение Лиама Делапа и Жоао Педро, поэтому "синие" сказали 24-летнему сенегальцу, что тот волен уйти.



Однако Джексон сможет уйти только на устраивающих "Челси" условиях — "синие" хотят минимум вдвое больше относительно тех 32 миллионов фунтов, за которые Николас был куплен у "Вильярреала" в 2023 году.



У Джексона остается еще восемь лет по контракту, и если "Челси" не найдет щедрого покупателя, главный тренер "синих" Энцо Мареска с радостью интегрирует Николаса назад в свою команду.



За два своих сезона на "Стэмфорд Бридж" Джексон забил 30 голов и отдал 12 результативных передач в 80 матчах.