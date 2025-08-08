"Вилла" предложила новый контракт Джейкобу Рэмси
"Астон Вилла" предложила своему полузащитнику Джейкобу Рэмси новый долгосрочный контракт.
Рэмси уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту, и ранее этим летом ходили слухи, что "Вилла" задумывается о продаже Джейкоба.
Однако Sky Sports утверждает, что "Вилла" не собирается продавать Рэмси. С помощью нового контракта бирмингемский клуб собирается защитить трансферную стоимость Джейкоба.
Новый контракт также будет предусматривать прибавку к зарплате, что отметит прогресс 24-летнего англичанина, забившего один гол и отдавшего три результативные передачи в прошлом сезоне Премьер-Лиги.
08.08.2025 22:00
Просмотров: 43
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: