"Вилла" предложила новый контракт Джейкобу Рэмси

"Астон Вилла" предложила своему полузащитнику Джейкобу Рэмси новый долгосрочный контракт.

Рэмси уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту, и ранее этим летом ходили слухи, что "Вилла" задумывается о продаже Джейкоба.



Однако Sky Sports утверждает, что "Вилла" не собирается продавать Рэмси. С помощью нового контракта бирмингемский клуб собирается защитить трансферную стоимость Джейкоба.



Новый контракт также будет предусматривать прибавку к зарплате, что отметит прогресс 24-летнего англичанина, забившего один гол и отдавшего три результативные передачи в прошлом сезоне Премьер-Лиги.