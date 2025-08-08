"Ньюкасл" проявил интерес к нападающим Саму Омородиону из "Порту" и Рандалю Коло-Муани из ПСЖ.

За последнюю неделю "Ньюкасл" не только упустил Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг", но и утратил контроль над ситуацией со своим нападающим Александером Исаком.



Исак отчаянно хочет отправиться в "Ливерпуль" и в данный момент тренируется отдельно от своих партнеров по "Ньюкаслу", не желая идти на примирение.



Поэтому "Ньюкасл" активно ищет нового нападающего, и The Athletic утверждает, что на радаре у "сорок" находится Омородион, ныне известный как Агехова.



Едва не оказавшись в "Челси" прошлым летом, 21-летний испанец забил 27 голов в 45 матчах в своем дебютном сезоне за "Порту".



А Sky Sport Germany сообщает, что "Ньюкасл" начал переговоры с 26-летним Коло-Муани, который вторую половину прошлого сезона провел в аренде в "Ювентусе", забив восемь голов в 16 матчах Серии А.