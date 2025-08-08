"Арсенал" заключил новый контракт с Нванери

Итан Нванери "Арсенал" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с вингером Итаном Нванери.

От предыдущего контракта Нванери оставалось менее года, на фоне чего появились слухи, что "Арсенал" может быть вынужден продать своего воспитанника.

Пресса даже сообщала, что "Реал" мечтает о приглашении Нванери свободным агентом, однако 18-летний англичанин сохранил верность родному клубу.

По информации BBC, новый контракт Нванери рассчитан до лета 2030. Таким образом, Итан последовал примеру Букайо Сака, Габриэля Магальяэса, Майлса Льюис-Скелли и Вильяма Салиба, которые недавно тоже продлили сотрудничество с "Арсеналом".

Нванери стал самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги, когда в возрасте 15 лет и 181 дней вышел на замену против "Брентфорда" в сентябре 2022.

В прошлом сезоне Нванери окончательно утвердился в первой команде "Арсенала", забив девять голов в 37 матчах.

"Это значит все для меня. Я так рад, что дело сделано. Здесь я чувствую себя как дома, и здесь я буду развиваться наилучшим образом".

"Я очень взволнован. Впереди у меня первый настоящий сезон, когда я буду настоящим членом раздевалки. Я так взволнован тем, что смогу дать команде и чем смогу помочь команде", — сообщил Нванери.




Дата 08.08.2025 18:00

  1. scholar 08.08.2025 18:11 # scholar
    Подписание Итаном Нванери долгосрочного контракта с «Арсеналом» — это отличный шаг как для самого игрока, так и для клуба.

    Вот почему это можно считать важным событием:
    1. Гарантия будущего: Нванери подписал контракт до 2030 года (5&#8209;летний контракт), обеспечив тем самым своё пребывание в клубе на долгий срок.
    2. Поддержка развития: Как отмечают СМИ, одной из ключевых тем переговоров была игровая практика, чтобы молодой талант продолжал развиваться и получал достаточно времени на поле.
    3. Стартовавший прорыв: В минувшем сезоне он провёл 37 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста — весьма впечатляющий результат для 18&#8209;летнего игрока. Также он помог Англии U21 выиграть чемпионат Европы.
    4. Защита от конкурентов: Контракт позволяет «Арсеналу» удержать одного из самых ярких молодых игроков и предотвратить интерес со стороны других клубов, таких как «Челси».

    Подписание долгосрочного договора с Итаном — это стратегически грамотное движение. Клуб делает ставку на развитие молодого таланта, обеспечивая преемственность и создавая основу для будущих успехов на поле. Амбиции Арсенала — возвращение к борьбе за титулы — и наличие таких молодых звезд, как Нванери, в составе делают перспективы на новый сезон особенно интересными.

  2. division 08.08.2025 18:09 # division
    Минус трофеи

