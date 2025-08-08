"Арсенал" заключил новый контракт с Нванери

"Арсенал" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с вингером Итаном Нванери.

От предыдущего контракта Нванери оставалось менее года, на фоне чего появились слухи, что "Арсенал" может быть вынужден продать своего воспитанника.



Пресса даже сообщала, что "Реал" мечтает о приглашении Нванери свободным агентом, однако 18-летний англичанин сохранил верность родному клубу.



По информации BBC, новый контракт Нванери рассчитан до лета 2030. Таким образом, Итан последовал примеру Букайо Сака, Габриэля Магальяэса, Майлса Льюис-Скелли и Вильяма Салиба, которые недавно тоже продлили сотрудничество с "Арсеналом".



Нванери стал самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги, когда в возрасте 15 лет и 181 дней вышел на замену против "Брентфорда" в сентябре 2022.



В прошлом сезоне Нванери окончательно утвердился в первой команде "Арсенала", забив девять голов в 37 матчах.



"Это значит все для меня. Я так рад, что дело сделано. Здесь я чувствую себя как дома, и здесь я буду развиваться наилучшим образом".



"Я очень взволнован. Впереди у меня первый настоящий сезон, когда я буду настоящим членом раздевалки. Я так взволнован тем, что смогу дать команде и чем смогу помочь команде", — сообщил Нванери.