"Арсенал" заключил новый контракт с Нванери
"Арсенал" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с вингером Итаном Нванери.
От предыдущего контракта Нванери оставалось менее года, на фоне чего появились слухи, что "Арсенал" может быть вынужден продать своего воспитанника.
Пресса даже сообщала, что "Реал" мечтает о приглашении Нванери свободным агентом, однако 18-летний англичанин сохранил верность родному клубу.
По информации BBC, новый контракт Нванери рассчитан до лета 2030. Таким образом, Итан последовал примеру Букайо Сака, Габриэля Магальяэса, Майлса Льюис-Скелли и Вильяма Салиба, которые недавно тоже продлили сотрудничество с "Арсеналом".
Нванери стал самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги, когда в возрасте 15 лет и 181 дней вышел на замену против "Брентфорда" в сентябре 2022.
В прошлом сезоне Нванери окончательно утвердился в первой команде "Арсенала", забив девять голов в 37 матчах.
"Это значит все для меня. Я так рад, что дело сделано. Здесь я чувствую себя как дома, и здесь я буду развиваться наилучшим образом".
"Я очень взволнован. Впереди у меня первый настоящий сезон, когда я буду настоящим членом раздевалки. Я так взволнован тем, что смогу дать команде и чем смогу помочь команде", — сообщил Нванери.
08.08.2025 18:00
Просмотров: 344
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Подписание Итаном Нванери долгосрочного контракта с «Арсеналом» — это отличный шаг как для самого игрока, так и для клуба.
Вот почему это можно считать важным событием:
1. Гарантия будущего: Нванери подписал контракт до 2030 года (5‑летний контракт), обеспечив тем самым своё пребывание в клубе на долгий срок.
2. Поддержка развития: Как отмечают СМИ, одной из ключевых тем переговоров была игровая практика, чтобы молодой талант продолжал развиваться и получал достаточно времени на поле.
3. Стартовавший прорыв: В минувшем сезоне он провёл 37 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста — весьма впечатляющий результат для 18‑летнего игрока. Также он помог Англии U21 выиграть чемпионат Европы.
4. Защита от конкурентов: Контракт позволяет «Арсеналу» удержать одного из самых ярких молодых игроков и предотвратить интерес со стороны других клубов, таких как «Челси».
Подписание долгосрочного договора с Итаном — это стратегически грамотное движение. Клуб делает ставку на развитие молодого таланта, обеспечивая преемственность и создавая основу для будущих успехов на поле. Амбиции Арсенала — возвращение к борьбе за титулы — и наличие таких молодых звезд, как Нванери, в составе делают перспективы на новый сезон особенно интересными.
(ответить)
Минус трофеи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий