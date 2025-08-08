ПСЖ согласовал покупку Забарного

Французский ПСЖ достиг принципиальной договоренности о приобретении защитника "Борнмута" Ильи Забарного.

Быстро заручившись согласием самого Забарного, ПСЖ столкнулся с затруднениями в переговорах с "Борнмутом", чья оборона этим летом уже лишилась Дина Хейсена и Милоша Керкеза.



Однако в конце концов два года договорились, и "Борнмут" согласился отпустить 22-летнего игрока сборной Украины в ПСЖ за 63 миллиона евро (54.6 млн. фунтов) плюс бонусы.



"Вишенки" уже разрешили Забарному отправиться в Париж на медобследование, а сами активно ищут нового центрального защитника или даже двух.