ПСЖ согласовал покупку Забарного
Французский ПСЖ достиг принципиальной договоренности о приобретении защитника "Борнмута" Ильи Забарного.
Быстро заручившись согласием самого Забарного, ПСЖ столкнулся с затруднениями в переговорах с "Борнмутом", чья оборона этим летом уже лишилась Дина Хейсена и Милоша Керкеза.
Однако в конце концов два года договорились, и "Борнмут" согласился отпустить 22-летнего игрока сборной Украины в ПСЖ за 63 миллиона евро (54.6 млн. фунтов) плюс бонусы.
"Вишенки" уже разрешили Забарному отправиться в Париж на медобследование, а сами активно ищут нового центрального защитника или даже двух.
08.08.2025 17:00
Последние комментарии:
опять русне смотреть только на украинцев в футболе
Переход Ильи Забарного в ПСЖ — это важный шаг как для самого игрока, так и для клуба. Сумма сделки в 63 миллиона евро, с возможными бонусами, подчеркивает высокий уровень доверия, который ПСЖ оказывает украинскому защитнику, и огромный потенциал, который они видят в нём. Этот трансфер также является значительным для «Борнмута», который вынужден был согласиться на уход своего ключевого защитника, учитывая уже потерянных Дина Хейсена и Милоша Керкеза.
Забарный — это современный центральный защитник с высоким уровнем игрового интеллекта, отличными физическими данными и способностью принимать участие в атакующих действиях. Несмотря на то, что его переход в ПСЖ — это следующий шаг в его карьере, он уже успел зарекомендовать себя в Премьер-Лиге и на международной арене, играя за сборную Украины. Он — игрок с хорошей адаптируемостью, способный быстро освоиться в любой системе и при этом быть стабильно эффективным.
Для ПСЖ Забарный принесет важные качества:
1. Физическая сила и скорость: Илья — это не просто высокий и мощный защитник, но и достаточно быстрый, чтобы эффективно защищаться в одиночку и при необходимости присоединяться к атакующим действиям. Его способность блокировать удары и выигрывать дуэли в воздухе станет важным активом для ПСЖ, особенно в матчах против команд, играющих на контратаках.
2. Игра с мячом: Забарный также обладает хорошими навыками игры с мячом, что будет полезно для ПСЖ, где защита должна не только отражать атаки, но и помогать в начале атакующих действий. Он способен открываться для передачи, а его длинные передачи могут быть угрозой для соперников, создавая выходы на голевые моменты.
3. Решения в обороне: В его игре есть зрелость, несмотря на относительно молодой возраст. Он может читать игру и правильно позиционироваться, что позволяет ему нивелировать угрозу и делать важные перехваты. ПСЖ, который всё ещё испытывает проблемы с обороной, получит надежного защитника, который может действовать стабильно, особенно в сложных ситуациях.
4. Универсальность: Хотя Забарный в основном играет как центральный защитник, его можно использовать на разных позициях в обороне, что важно для ПСЖ, учитывая возможные травмы и дисквалификации других игроков. Он может сыграть и в центре защиты, и на правом фланге, что добавит гибкости.
Вместе с тем, переход Забарного в ПСЖ также подчеркивает, насколько серьезно клуб настроен улучшать свою защиту. Несмотря на наличие опытных защитников, таких как Маркиньос и Серхио Рамос, ПСЖ ищет новые решения, чтобы укрепить этот аспект своей игры. Забарный может стать одним из столпов новой обороны клуба, который в последние годы стремится найти баланс между атакующей мощью и оборонительной стабильностью.
Для «Борнмута» это потеря ключевого игрока, но с учётом того, что команда активна на рынке, клуб постарается компенсировать уход Забарного новым защитником, а возможно и двумя. Всё же потеря такого игрока — это значительный удар по обороне «вишенок», и клубу предстоит найти достойную замену, чтобы сохранить конкурентоспособность в АПЛ.
Забарный привнесёт в ПСЖ качество и стабильность в обороне, добавив скорости и физической мощи, что сделает защиту клуба более сбалансированной и уверенной. Переход в Париж — это шанс для молодого защитника выйти на новый уровень, играя в одном из самых сильных клубов мира и в одной из самых престижных лиг.
чего они к нему прицепились?
