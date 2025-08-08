"Астон Вилла" приобрела Гессана

"Астон Вилла" объявило о приобретении нападающего французской "Ниццы" Эванна Гессана.

"Вилла" находилась в поисках нового нападающего с января, когда попрощалась с Джоном Дураном, и сейчас бирмингемский клуб обрел нужного игрока.



По информации BBC, Гессан обошелся "Вилле" в 26 миллионов фунтов, но за счет бонусов компенсация может вырасти до 30.4 млн. фунтов.



В прошлом сезоне 24-летний ивуариец забил 12 голов и отдал восемь результативных передач в Лиге 1, будучи признанным лучшим игроком "Ниццы".



"Когда я услышал, что клуб хочет меня, я не думал дважды. Я готов выкладываться без остатка. В каждом матче, в каждом касании мяча, каждую секунду", — сообщил Гессан.