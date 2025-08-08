"Астон Вилла" приобрела Гессана
"Астон Вилла" объявило о приобретении нападающего французской "Ниццы" Эванна Гессана.
"Вилла" находилась в поисках нового нападающего с января, когда попрощалась с Джоном Дураном, и сейчас бирмингемский клуб обрел нужного игрока.
По информации BBC, Гессан обошелся "Вилле" в 26 миллионов фунтов, но за счет бонусов компенсация может вырасти до 30.4 млн. фунтов.
В прошлом сезоне 24-летний ивуариец забил 12 голов и отдал восемь результативных передач в Лиге 1, будучи признанным лучшим игроком "Ниццы".
"Когда я услышал, что клуб хочет меня, я не думал дважды. Я готов выкладываться без остатка. В каждом матче, в каждом касании мяча, каждую секунду", — сообщил Гессан.
08.08.2025 16:00
Просмотров: 300
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
надо было джексона брать глупцы
(ответить)
Теперь продадут Уоткинса?
(ответить)
Переход Эванна Гессана в «Астон Виллу» — это шаг, который имеет смысл как с точки зрения клуба, так и с точки зрения самого игрока. После ухода Джона Дуранга, который покинул команду в январе, «Вилле» было необходимо усилить атакующие позиции, и Гессан как раз тот нападающий, который может стать важной фигурой для команды.
Во-первых, сумма в 26 миллионов фунтов, с возможным увеличением до 30.4 миллиона фунтов с учётом бонусов, делает эту сделку довольно весомой, особенно для клуба, который стремится вернуться в борьбу за высокие позиции в Премьер-Лиге. Это также демонстрирует амбиции «Астон Виллы» — клуб готов инвестировать в качественное усиление состава, а Гессан, безусловно, может стать ключевым игроком.
Гессан уже проявил себя в Лиге 1, где за последний сезон он продемонстрировал отличные цифры — 12 голов и 8 ассистов. Эти показатели говорят о его атакующем потенциале, а также о способности быть не только бомбардиром, но и командным игроком, активно участвующим в создании голевых моментов. Учитывая, что он был признан лучшим игроком «Ниццы», можно говорить о том, что он готов к шагу в более амбициозный клуб, где сможет развить свой потенциал в более конкурентной лиге.
Сам Гессан в своём интервью подчеркнул, что был готов перейти в «Виллу» без колебаний. Это свидетельствует о его уверенности в своём решении и желании работать на пределе своих возможностей. С таким настроем и уровнем мотивации он вполне может стать важной частью атакующего эшелона команды, которая, вероятно, будет строить игру через его участие в нападении. Гессан знает, что у него есть шанс раскрыться в более сильной лиге, и будет стремиться доказать свою ценность в каждом матче.
Для «Астон Виллы» это также шанс укрепить свою линию атаки и добавить ещё одного сильного игрока в команду, которая в последние сезоны демонстрирует хороший прогресс под руководством Унаи Эмери. Гессан может сыграть важную роль в усилении атакующих действий клуба, особенно учитывая его универсальность в атаке и способность работать как на острие, так и на флангах.
Этот трансфер — ещё один показатель того, что «Астон Вилла» настроена серьёзно. Клуб активно ищет возможности для улучшения состава и укрепления позиций в Премьер-Лиге, а Гессан, как молодой и талантливый игрок, идеально вписывается в эту стратегию.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий