"Вилла" обсудит новый контракт с Макгинном
"Астон Вилла" планирует обсудить новый контракт с Джоном Макгинном на фоне интереса к своему капитану со стороны других клубов Премьер-Лиги.
Согласно слухам, "Вилла" едва отклонила предложение "Эвертона" в 18 миллионов фунтов о покупке Макгинна, который также занимает высокое место в списке целей "Ньюкасла".
Однако The Athletic утверждает, что "Вилла" не хочет терять Макгинна, рассматривая 30-летнего полузащитника сборной Шотландии ключевым элементом проекта Унаи Эмери.
"Вилла" собирается подтвердить свои намерения, пригласив Макгинна к столу переговоров для обсуждения новой сделки, Действующий же контракт Джона рассчитан до 2027 года.
Добавим, в прошлом сезоне Макгинн забил четыре гола и отдал шесть результативных передач в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.
08.08.2025 15:00
