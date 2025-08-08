"Вилла" обсудит новый контракт с Макгинном

"Астон Вилла" планирует обсудить новый контракт с Джоном Макгинном на фоне интереса к своему капитану со стороны других клубов Премьер-Лиги.

Согласно слухам, "Вилла" едва отклонила предложение "Эвертона" в 18 миллионов фунтов о покупке Макгинна, который также занимает высокое место в списке целей "Ньюкасла".



Однако The Athletic утверждает, что "Вилла" не хочет терять Макгинна, рассматривая 30-летнего полузащитника сборной Шотландии ключевым элементом проекта Унаи Эмери.



"Вилла" собирается подтвердить свои намерения, пригласив Макгинна к столу переговоров для обсуждения новой сделки, Действующий же контракт Джона рассчитан до 2027 года.



Добавим, в прошлом сезоне Макгинн забил четыре гола и отдал шесть результативных передач в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.